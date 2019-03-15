Луценко о мере пресечения Мангеру: Просто безумие происходит

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Правосудие в Украине сейчас ограничено несовершенным законодательством. Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил глава ГПУ Юрий Луценко, комментируя дело убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"Мы приезжаем за человеком, который подозревается в убийстве Кати Гандзюк, а мы не имеем права его задержать - есть только право пригласить в суд! Вдумайтесь! Мы не имеем права немедленно изъять на экспертизу кислоту, чтобы спасти тогда еще живую Катю, потому что надо, оказывается, по новой поправке парламента, которую вы уже без меня приняли, поправка Лозового нужно еще сходить в суд, выстоять очередь иногда в 40 дней, если это столичный суд", - подчеркнул генпрокурор.

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Говоря об избрании меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, Луценко сказал: "У нас просто безумие происходит с мерой пресечения. Мангер обоснованно подозревается в заказе на убийство Гандзюк, на него дают показания его подельники - и его суд отпускает под залог в четыре миллиона гривень. Хотя закон говорит - безальтернативный арест".

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля ГПУ подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру. Генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что рассчитывает на арест Мангера без права залога на заседании суда.

6 марта Шевченковский районный суд Киева отказался продлить меру пресечения для Мангера, поскольку мера пресечения была избрана до 3 марта и в день заседания суда, 4 марта, прекратила свое действие.