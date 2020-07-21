Луцкий захватчик автобуса родился в России и дважды отсидел в Украине - МВД

Злоумышленника, который с утра удерживает в заложниках под угрозой уничтожения около 10 людей, зовут Максим Кривош

Захвативший автобус с пассажирами в центре Луцка - 44-летний Максим Кривош, уроженец поселка Гай в Оренбургской области России, проживает в Луцке. Об этом со ссылкой на документы, которые есть в их распоряжении, пишут журналисты-расследователи проекта Слідство.Iнфо.

Злоумышленник называет себя "Максим Плохой" и главным террористом считает государство. Он настаивает на выполнении своих требований: чтобы каждый из руководства страны записал ролик с признанием, что он – "террорист в законе".

Расследователи обнаружили, что в 2015-м Кривош зарегистрировал торговый знак с надписью "Я могу". Такой же символ изображен и на книге "Философия преступника" авторства "Максима Плохого", а также на футболке, в которую захватчик одет на фото во ВКонтакте (запрещенная в Украине российская соцсеть, – ред.).

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Журналисты утверждают, что в ноябре 2005 года его приговорили к 8,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества за незаконное хранение оружия и обращение с ним, а также по статьям о бандитизме и вымогательстве, которые причинили имущественный ущерб в особо крупных размерах или были совершены организованной группой. По его же словам в книге, наказание он якобы отбывал в Сокальской исправительной колонии, а до того с 18 лет уже провел шесть лет за решеткой.

Замглавы МВД Антон Геращенко позднее подтвердил имя захватчика. По его данным, он был осужден в 1994-м Луцким горсудом за разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ, а также в 2005-м Луцким горрайонным судом за мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков

Полиция считает, что кроме оружия, у него есть взрывчатка. Также он утверждает, что заложил мину где-то в городе. Полиция считает, что это блеф.

Захватчик позвонил журналисту Юрию Бутусову: тот предложил ему обменять себя на женщин и детей.

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Евгений Пилипенко

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