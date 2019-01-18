Македония подозревает украинцев в похищении 1,7 млн евро

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Власти Македонии обратились с просьбой о трансграничной помощи для сбора доказательств о краже из двух банков в 2017 году 1,7 миллиона евро, совершенной группой международных преступников, в состав, предположительно, которой входили украинцы. Об этом сообщает Associated Press.

В прокуратуре Македонии подозревают в ограблении четырех граждан Украины, а также граждан США, Казахстана и Молдовы.

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Кражу обнаружили после того, клиенты двух банков в Скопье сообщили, что из их сейфов исчезли драгоценности, деньги и другие ценности.

В письменном заявлении прокуратура сообщила, что подозреваемые арендовали сейфы в двух банках в июле-ноябре 2017 года, используя ложные удостоверения личности. Кража вероятно была зафиксирована камерами наблюдения.

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