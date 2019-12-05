Мать убитого сына Соболева: Грановский не причастен к убийству

Вячеслав Соболев (Фото с личной страницы в Facebook)

Мать убитого сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева Ирина заявила, что бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Грановский, по ее мнению, не причастен к убийству, поскольку он вышел с ними на связь после того, как они объявили круг лиц, которые могут быть причастны к инциденту. Об этом она написала в Facebook.

"За это время я пообщалось только с одним человеком - Александром Грановским <...> Поэтому я могу уверенно сказать, что он не причастен к нашему горю", - написала она.

Справка. 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын. 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально. Соболевы объявили круг лиц, которые могут быть причастны к случившемуся, в их числе - Грановский. Он ответил супругам, заявив, что готов пройти проверку на полиграфе.

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