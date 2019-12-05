Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Мать убитого сына Соболева: Грановский не причастен к убийству

Мать убитого сына Соболева: Грановский не причастен к убийству - Фото
Вячеслав Соболев (Фото с личной страницы в Facebook)
05.12.2019, 14:10

Вчера депутат Киевоблсовета назвал имена круга лиц, которые могут быть причастны к покушению на него и убийству его трехлетнего сына

Мать убитого сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева Ирина заявила, что бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Грановский, по ее мнению, не причастен к убийству, поскольку он вышел с ними на связь после того, как они объявили круг лиц, которые могут быть причастны к инциденту. Об этом она написала в Facebook

"За это время я пообщалось только с одним человеком - Александром Грановским <...> Поэтому я могу уверенно сказать, что он не причастен к нашему горю", - написала она.

Справка. 1 декабря в Киеве стреляли в депутата и бизнесмена Вячеслава Соболева, однако промахнулись - погиб его трехлетний сын. 2 декабря задержали подозреваемых в покушении, раскрыли детали убийства и назвали версии покушения. СМИ начали сообщать, что полиция вышла на заказчика покушения, однако в полиции этого пока не подтвердили официально. Соболевы объявили круг лиц, которые могут быть причастны к случившемуся, в их числе - Грановский. Он ответил супругам, заявив, что готов пройти проверку на полиграфе.

Читайте также: "Резкий товарищ". Кто такой Соболев, сын которого погиб. И что известно сейчас о деле 

Напишите нам
киев убийство александр грановский Вячеслав Соболев ирина соболева
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 