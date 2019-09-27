Международная наркогруппа "Химпром". СБУ задержала подозреваемого

Служба безопасности сообщила о задержании на админгранице оккупированного Крыма и Херсонской области подозреваемого в членстве в "силовом блоке" международной наркогруппировки "Химпром". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что подозревамого задержали на пункте пропуска "Каланчак" сегодня, 27 сентября. В ведомстве заявляют, что он хотел "избежать уголовной ответственности, уехав в Крым".
Правоохранители утверждают, что ранее установили, что "задержанный непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов".
Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления по статье о создании преступной организации. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.
Имя и фамилия задержанного не сообщается.
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