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Международная наркогруппа "Химпром". СБУ задержала подозреваемого

Международная наркогруппа "Химпром". СБУ задержала подозреваемого - Фото
Арест (фото - depositphotos.com)
27.09.2019, 18:23

Подозреваемый задержан на админгранице с оккупированным Крымом

Служба безопасности сообщила о задержании на админгранице оккупированного Крыма и Херсонской области подозреваемого в членстве в "силовом блоке" международной наркогруппировки "Химпром". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозревамого задержали на пункте пропуска "Каланчак" сегодня, 27 сентября. В ведомстве заявляют, что он хотел "избежать уголовной ответственности, уехав в Крым".

Правоохранители утверждают, что ранее установили, что "задержанный непосредственно осуществлял запугивание свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности путем поджога квартир и обстрелов частных домов из гранатометов".

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления по статье о создании преступной организации. Материалы направлены в суд для избрания меры пресечения.

Имя и фамилия задержанного не сообщается.

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