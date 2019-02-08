Минобороны планирует масштабные стрельбы из Буков и С-300 у Крыма

Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны запланировало на 2019 год проведение четырех учений с боевыми стрельбами из зенитно-ракетных комплексов и зенитно-ракетных систем, в частности - вблизи оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Первые стрельбы из ЗРК состоятся в феврале на полигоне Ягорлык в Херсонской области вблизи Крыма. В стрельбах будут задействованы ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П / ПО / В1. Обстановка будет максимально приближена к боевой.

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"Дивизии "трехсоток" вызовут в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет выглядеть более реалистично. А именно это и является основной задачей", - сказал начальник зенитных ракетных войск Украины Юрий Ставский.

В командовании подчеркнули, что такой формат учений связан с угрозами со стороны России, которая продолжает милитаризацию Крыма и собирает все больше авиационного вооружения на аэродромы вблизи границы с Украиной.

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