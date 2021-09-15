UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Модернизированный Град. РСЗО Верба харьковской разработки принята на вооружение ВСУ: фото

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 18:06
Модернизированный Град. РСЗО Верба харьковской разработки принята на вооружение ВСУ: фото - Фото
РСЗО Верба (Фото: Укроборонпром)

Реактивная система залпового огня Верба (модернизированный БМ-21У Град) разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова принята на вооружение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам директора ХКБМ Якова Мормиля, украинские инженеры воплотили технические решения, которые позволили превзойти Грады.

"Время на подготовку залпа удалось сократить в пять раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект Града перезаряжали вручную несколько военнослужащих – вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, то Верба полностью автоматизирована", – сказал Мормиль.

Как отмечается, цифровые системы Вербы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме.

Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает пять минут.

  • Сегодня стало известно, что CША могут отправить Украине компоненты системы противоракетной обороны Железный купол – такой, какая стоит на вооружении в Израиле.

Читайте также: Новые видео испытаний модернизированных ракет к Точке-У и снарядов к Граду из-под Одессы

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
укроборонпром вооружение РСЗО верба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 