Модернизированный Град. РСЗО Верба харьковской разработки принята на вооружение ВСУ: фото
Реактивная система залпового огня Верба (модернизированный БМ-21У Град) разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова принята на вооружение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
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По словам директора ХКБМ Якова Мормиля, украинские инженеры воплотили технические решения, которые позволили превзойти Грады.
"Время на подготовку залпа удалось сократить в пять раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект Града перезаряжали вручную несколько военнослужащих – вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, то Верба полностью автоматизирована", – сказал Мормиль.
Как отмечается, цифровые системы Вербы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме.
Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает пять минут.
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