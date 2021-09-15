Модернизированный Град. РСЗО Верба харьковской разработки принята на вооружение ВСУ: фото

Реактивная система залпового огня Верба (модернизированный БМ-21У Град) разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А.А. Морозова принята на вооружение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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По словам директора ХКБМ Якова Мормиля, украинские инженеры воплотили технические решения, которые позволили превзойти Грады.

"Время на подготовку залпа удалось сократить в пять раз благодаря минимизации вмешательства человека в работу боевой машины. Если боекомплект Града перезаряжали вручную несколько военнослужащих – вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, то Верба полностью автоматизирована", – сказал Мормиль.

Как отмечается, цифровые системы Вербы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме.

Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает пять минут.

Сегодня стало известно, что CША могут отправить Украине компоненты системы противоракетной обороны Железный купол – такой, какая стоит на вооружении в Израиле.

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Наталия Медведева

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