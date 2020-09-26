МВД опубликовало видео момента крушения самолета Ан-26 и фото курсантов

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в Чугуеве засняла последние секунды Ан-26

В сети интернет появилось видео, на котором видно последние секунды военного самолета Ан-26 перед катастрофой. Видео у себя в Facebook разместил замглавы МВД Антон Геращенко.

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"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически оборвавшегося полёта АН -26 Вооруженных сил Украины", – отметил Геращенко.

По его словам, это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что произошло после того, как командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом.

Он также опубликовал фото погибших курсантов.

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.

пасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице. 26 сентября ГСЧС сообщила, что с

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Арина Толина

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