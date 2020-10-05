МВД рассматривает возможность использования собак для выявления людей с COVID-19

В Финляндии собаки уже работают в аэропорту, в Великобритании и Франции тоже начали тренировать собак на распознавание коронавируса

В Министерстве внутренних дел рассматривают возможность внедрения превентивного проекта по подготовке служебных собак для выявления людей с признаками COVID-19. Об этом сказала замглавы МВД Татьяна Ковальчук, передает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, в аэропорту Хельсинки (Финляндия) уже работают собаки-нюхачи, специально обученные выявлять запах вируса у прибывающих пассажиров – через образцы пота, собранные на салфетки. Собаке нужно 10 секунд для обнаружения человека с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагают бесплатно пройти тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.

В Великобритании и Франции уже начали тренировать собак на распознавание коронавируса.

Финские специалисты в рамках работы Консультативная миссия ЕС выразили готовность поделиться опытом с украинскими кинологами и уже провели для них онлайн первый семинар по этой теме.

Согласно прогнозу ВОЗ, уже в ближайшие месяцы в Украине заболеваемость может возрасти до 7000 – 9000 инфицированных в сутки.

Ранее сегодня сообщалось, что Институт в Швеции обнаружил большие концентрации коронавируса в канализационной системе Стокгольма.

Читайте также: Коронавирус. В мире может быть до 10% заболевших COVID-19 – ВОЗ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.