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МВД рассматривает возможность использования собак для выявления людей с COVID-19

05.10.2020, 17:01
МВД рассматривает возможность использования собак для выявления людей с COVID-19 - Фото
Фото: пресс-служба МВД

В Финляндии собаки уже работают в аэропорту, в Великобритании и Франции тоже начали тренировать собак на распознавание коронавируса

В Министерстве внутренних дел рассматривают возможность внедрения превентивного проекта по подготовке служебных собак для выявления людей с признаками COVID-19. Об этом сказала замглавы МВД Татьяна Ковальчук, передает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, в аэропорту Хельсинки (Финляндия) уже работают собаки-нюхачи, специально обученные выявлять запах вируса у прибывающих пассажиров – через образцы пота, собранные на салфетки. Собаке нужно 10 секунд для обнаружения человека с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагают бесплатно пройти тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.

В Великобритании и Франции уже начали тренировать собак на распознавание коронавируса.

Финские специалисты в рамках работы Консультативная миссия ЕС выразили готовность поделиться опытом с украинскими кинологами и уже провели для них онлайн первый семинар по этой теме.

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Наталия Медведева
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