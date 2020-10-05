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В канализации столицы Швеции обнаружили большие концентрации коронавируса

05.10.2020, 13:40
В канализации столицы Швеции обнаружили большие концентрации коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Шведские ученые выявили в канализации Стокгольма высокий уровень коронавируса

Институт в Швеции обнаружил большие концентрации коронавируса в канализационной системе Стокгольма. Об этом сообщает AP.

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По данным ученых, показатели "удвоились за последние недели и теперь вернулись на уровень мая 2020 года". В заявлении института говорится, что это связано с увеличением числа зараженных COVID-19. 

"Я считаю, что последнее увеличение определенно связано с увеличением числа инфицированных в обществе", – сказала профессор Сесилия Уильямс.




                    
Владислав Сердюк

                

                
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