В канализации столицы Швеции обнаружили большие концентрации коронавируса

Шведские ученые выявили в канализации Стокгольма высокий уровень коронавируса

Институт в Швеции обнаружил большие концентрации коронавируса в канализационной системе Стокгольма. Об этом сообщает AP.

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По данным ученых, показатели "удвоились за последние недели и теперь вернулись на уровень мая 2020 года". В заявлении института говорится, что это связано с увеличением числа зараженных COVID-19.

"Я считаю, что последнее увеличение определенно связано с увеличением числа инфицированных в обществе", – сказала профессор Сесилия Уильямс.

Согласно прогнозу ВОЗ, уже в ближайшие месяцы в Украине заболеваемость может возрасти до 7000 – 9000 инфицированных в сутки.

Главсанврач Ляшко заявил 1 октября, что сейчас "нецелесообразно" возвращать в Украине жесткий карантин.

Антитела к коронавирусу начинают падать на третий месяц и вскоре исчезают, пишут ученые.

Владислав Сердюк

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