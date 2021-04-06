На Донбассе 3 апреля пропал украинский военный, сегодня его тело отдали боевики

3 апреля исчез военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Сегодня боевики отдали его тело украинским военным. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщается в Facebook бригады.

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Там рассказали, что пропажу бойца обнаружили 3 апреля, в вечернее время. Оружия при себе у него не было. В месте исчезновения военнослужащего следов боя не обнаружено. Военнослужащий характеризовался положительно, замечаний со стороны командования не было. Спортсмен, сторонник здорового образа жизни, отметили в бригаде.

Командование части немедленно приняло решение начать поиски, но они не дали положительного результата.

"Что именно могло случиться с военнослужащим – нам пока это не известно. Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.

При этом в бригаде отметили, что в интернете представители российско-оккупационных войск распространяют информацию о том, что военный погиб якобы 4 апреля в результате боевого столкновения у поселка Шумы.

"Яркий пример пренебрежения моральными принципами вновь продемонстрировали представители российско-оккупационных войск", – отметили украинские военные.

5 апреля в результате обстрела боевиков гибридной армии РФ на Донбассе погиб украинский военный.

Сегодня, 6 апреля, в результате обстрела погиб еще один украинский военный, второй погиб после подрыва на неизвестном устройстве.

Вадим Ребрина

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