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На Донбассе из-за "неосторожного обращения с оружием" погиб разведчик

13.08.2020, 06:15
На Донбассе из-за
Скриншот из видеозаписи Минобороны ВСУ

Безвозвратную потерю понес отдельный разведывательный батальон операции объединенных сил

В зоне операции объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба оперативной тактической группировки "Север".

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По данным источника, боец погиб, "получив несовместимое с жизнью огнестрельное пулевое ранение в результате неосторожного обращения с оружием".

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Обстоятельства и причины смерти военного выясняются полицией и Военной службой правопорядка.

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Евгений Пилипенко
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