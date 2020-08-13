На Донбассе из-за "неосторожного обращения с оружием" погиб разведчик
13.08.2020, 06:15
Скриншот из видеозаписи Минобороны ВСУ
Безвозвратную потерю понес отдельный разведывательный батальон операции объединенных сил
В зоне операции объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба оперативной тактической группировки "Север".
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По данным источника, боец погиб, "получив несовместимое с жизнью огнестрельное пулевое ранение в результате неосторожного обращения с оружием".
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Обстоятельства и причины смерти военного выясняются полицией и Военной службой правопорядка.
- Линия разграничения на август 2020-го выглядит так.
- 6 августа впервые с начала войны на Донбассе было тихо.
- 11 августа в Броварах задержаны майор СБУ и военный пенсионер, которые, как утверждает контрразведка, продавали РФ секретную информацию.
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