На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными

Возле Водяного Донецкой области на неизвестном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными. Один боец получил ранение, еще семеро травмированы. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

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Военные доставлены в лечебное учреждение, где им оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

В штабе ООС сообщили, что в результате происшествия боевое травмирование получили восемь бойцов.

С начала суток вооруженные формирования РФ трижды обстреляли подразделения украинских военных.

Недалеко от Водяного оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя – еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Богдановки боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов. В ответ на обстрелы украинские военные открывали огонь.

28 февраля боевики гибридной армии РФ семь раз нарушали перемирие на Донбассе, в результате обстрела погиб украинский военный.

Вадим Ребрина

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