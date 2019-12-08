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На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
08.12.2019, 07:39

Террористы десять раз нарушили режим прекращения огня

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За минувшие сутки в результате обстрелов боевиками погиб один военный, двое получили ранения, один - боевую травму. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

3а 7 декабря российские "гибриды" устроили десять обстрелов из минометов  82 мм (Новоселовка Вторая, Майорск), гранатометов разных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала суток террористы один раз обстреляли позиции ВСУ в районе Марьинки. Потерь нет.

Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники пишет, что вчера российские войска обстреляли украинские позиции под Авдеевкой. В районе Крутой Балки было совершено три пуска управляемых ракет по огневой точке ВСУ, а также выпущено десять мин из 120 мм миномета. Потерь в результате обстрела не было.

  • С 22 по 28 ноября 2019 года потери гибридных войск Российской Федерации на Донбассе составили 25 человек.

LIGA.net шестой год подряд ведет хронику событий гибридной войны РФ против Украины.

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