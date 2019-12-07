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Боевики через неделю отдали тело погибшего полковника Каплунова

Боевики через неделю отдали тело погибшего полковника Каплунова - Фото
Дмитрий Каплунов (фото - СБУ)
07.12.2019, 11:55

В СБУ подтвердили факт передачи тела Дмитрия Каплунова

обновлено

Боевики передали Украине сегодня тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ полковника Дмитрия Каплунова. Об этом сообщили LIGA.net источники в СБУ.

"Нам действительно передали тело, но мы сейчас проводим экспертизу, действительно ли это он", - уточнил собеседник.

В штабе ООС подтвердили LIGA.net факт передачи тела в районе 10:00. "Тело нам передали, но официально подтвердить, что это именно он, пока мы не можем, его должны опознать", - сказали в штабе.

Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила LIGA.net, что по результатам проведенной экспертизы боевики передали тело Каплунова.

Ранее народный депутат, ветеран Роман Костенко сообщил у себя в Facebook, что "Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам".

  • 1 декабря на линии соприкосновения на Донбассе диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций объединенных сил. Командование ООС задействовало группу, в состав которой входили офицеры спецназа Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы "Альфа" получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.
  • 4 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

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