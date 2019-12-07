Боевики через неделю отдали тело погибшего полковника Каплунова

Боевики передали Украине сегодня тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ полковника Дмитрия Каплунова. Об этом сообщили LIGA.net источники в СБУ.
"Нам действительно передали тело, но мы сейчас проводим экспертизу, действительно ли это он", - уточнил собеседник.
В штабе ООС подтвердили LIGA.net факт передачи тела в районе 10:00. "Тело нам передали, но официально подтвердить, что это именно он, пока мы не можем, его должны опознать", - сказали в штабе.
Позже пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила LIGA.net, что по результатам проведенной экспертизы боевики передали тело Каплунова.
Ранее народный депутат, ветеран Роман Костенко сообщил у себя в Facebook, что "Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам".
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