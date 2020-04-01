На Донбассе погиб военный, уничтожены трое боевиков

Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены, один получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 31 марта ликвидированы три террориста, еще один ранен. Украинские военные уничтожили боевую машину пехоты боевиков.

С начала текущих суток террористы обстреляли из гранатометов украинские позиции вблизи Марьинки. Потерь среди украинских военных нет.

30 марта в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе от пули снайпера погиб военный.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: март 2020 года