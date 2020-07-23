На Донбассе ранены четверо военных

Сегодня с полуночи оккупанты пока не проявляли огневой активности. С 27 июля должно начаться очередное "полное прекращение огня" на востоке

За прошлые сутки, 22 июля, на Донбассе были ранены четверо военнослужащих. Они эвакуированы в полевые госпитали и больницы, уточнили в штабе операции объединенных сил.

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Для подавления огня противника был дан "адекватный ответ" – воюющий против Украины враг в точках эскалации временно прекратил активность. За сутки уничтожен один и ранены трое боевиков. По уточненным данным, днем ранее, 21 июля, потери противника дополнительно составили еще двое убитых.

22 июля боевики 15 раз нарушили "тишину" (минометы 120 мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы, ВОГ-25 с БПЛА и стрелковое оружие).

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С начала 23 июля оккупанты активности не проявляли.

По данным представителя Донецка в трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, российские военные-кураторы подконтрольных им боевиков на Донбассе получают до $3000 зарплаты.

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Евгений Пилипенко

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