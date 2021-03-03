На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков вблизи Причепиловки ранен военный

Сегодня, 3 марта, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил, недалеко от Причепиловки гибридная армия России обстреляла позиции украинской армии, в результате чего был ранен военный. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Север".

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Как отмечается, террористы вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Украинские военные открыли огонь в ответ.

По информации ОТГ "Север", военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение, его отвезли в госпиталь, состояние здоровья – удовлетворительное.

Как сообщал штаб ООС по состоянию на 19:00 3 февраля, сначала суток было зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований России.

1 февраля возле Водяного Донецкой области на неизвестном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными. Один боец получил ранение, еще семеро травмированы.

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Наталия Медведева

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