На Донбассе в воинской части был пожар: пострадал военный, сгорели четыре бензовоза – фото

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На Луганской области в районе проведения операции объединенных сил произошел пожар на территории воинской части, в результате которого пострадал военный и сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Как отмечается, инцидент произошел в Рубежном – в одной из воинских частей загорелся бензобак автомобиля, огонь перекинулся на четыре бензовоза.

В штабе сообщают, что в результате пожара пострадал военнослужащий ВСУ, его доставили в больницу в городе Кременная, состояние здоровья – удовлетворительное.

К ликвидации пожара были привлечены личный состав и техника ГСЧС.

По информации штаба ООС, в настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

ОБНОВЛЕНО В 18:45.

По информации Госбюро расследований, трое военных получили ожоги разной степени тяжести. ГБР начало расследование возможной халатности.

10 марта по результатам расследования подрыва и гибели 14 февраля на Донбассе троих военных бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей сообщили о подозрении в халатном отношении к службе.

Наталия Медведева

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