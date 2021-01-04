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На оккупированную часть Донбасса попытались вывезти старинные иконы и книги – фото

04.01.2021, 15:17
На оккупированную часть Донбасса попытались вывезти старинные иконы и книги – фото - Фото
Контрабанда старинных икон и книг на оккупированный Донбасс (фото - Госпогрнаслужба).

На временно оккупированную часть Донбасса попытались незаконно вывезти несколько старинных икон и книг. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Отмечается, что артефакты обнаружили у 57-летнего мужчины, который пересекал пункт пропуска в Станице Луганской и направлялся во временно оккупированную Брянку.

По данным пограничников, он без каких-либо разрешающих документов вез икону св. Феодоры 1800-го, книги Лукреций о природе вещей 1913-го, Географический атлас 1890-го, Псалтырь 1898-го и икону Иисуса Христа неизвестного года создания.

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В ГПС говорят, что предметы могут иметь историческую и культурную ценность, и запрещены для перевозки через линию разграничения. Артефакты изъяли для экспертизы, на мужчину составили админпротокол.  

  • 23 декабря МИД РФ заявил, что икону передали в посольство БиГ в Москве. 26 декабря посол Украины в БиГ и Хорватии Василий Кирилич заявил, что Босния должна вернуть Украине подаренную Лаврову икону.
  • 27 декабря сообщалось, что икона попала в БиГ через Россию и Сербию. А подарил ее Додику глава ассоциации сербских ветеранов Душко Вукотич – в 2018 году он якобы получил ее от главарей террористических организаций ЛНР/ДНР.
Марк Сировой
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