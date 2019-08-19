На востоке погиб нацгвардеец, трое ранены: обнародована причина

Иллюстративное фото: 93-я ОМБр

Вчера, 18 августа, в районе проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб военнослужащий, трое других получили ранения средней и легкой тяжести. Об этом сообщили в Facebook штаба ООС.

Инцидент произошел в одном из подразделений Национальной гвардии примерно в 18:00 из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Как уточнили в штабе, раненым оказана неотложная медпомощь: теперь их жизни ничего не угрожает.

Проводятся оперативно-следственные действия.

В последние дни поднялась волна дискуссий на тему того, что штаб ООС якобы сообщает не о всех потерях. Это, как рассказали военные, не так: сообщают только о боевых потерях - тех, которые ВСУ понесли в результате непосредственных действий врага.

InformNapalm утверждает, что ОБСЕ видит больше обстрелов боевиков, чем штаб ООС.

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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил о разработке восьми сценариев возможной агрессии РФ против Украины.

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