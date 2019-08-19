На востоке погиб нацгвардеец, трое ранены: обнародована причина

Вчера, 18 августа, в районе проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб военнослужащий, трое других получили ранения средней и легкой тяжести. Об этом сообщили в Facebook штаба ООС.
Инцидент произошел в одном из подразделений Национальной гвардии примерно в 18:00 из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Как уточнили в штабе, раненым оказана неотложная медпомощь: теперь их жизни ничего не угрожает.
Проводятся оперативно-следственные действия.
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