На востоке умер командир разведки батальона из Кропивницкого

Маки (фото - pixabay.com)

Вчера, 17 июня после 18:00, в Донбассе скончался командир разведки 42-го отдельного мотопехотного батальона (Зелёный Под) Павел Тихонов с позывным "151". Об этом сообщил региональный сайт CBN со ссылкой на руководителя Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской ОГА Вадима Никитина.

Осенью 2017 года военный из 57-й бригады ВСУ им. кошевого атамана Костя Гордиенко (Новая Каховка) уже ходил по грани: получил на фронте контузию и перелом ноги.

Дома в Кропивницком у 43-летнего бойца остались жена, сын и дочь-военнослужащая.

В штабе операции объединенных сил, однако, не сообщили о трагедии. Как указал в комментарии офицер ВСУ Анатолий Штефан, в сводку ООС входят боевые потери. Хотя CBN сообщил, что Тихонов погиб "при выполнении боевой задачи". Новость будет дополнена, когда появятся новые данные.

По данным штаба, за 17 июня в результате 34 обстрелов со стороны гибридных войск РФ (их которых девять были из запрещенного "Минском" оружия) один боец получил боевое травмирование.

Разведка говорит, что за 17 июня три оккупанта получили ранения. С начала 18 июня враг один раз обстрелял позиции войск ООС.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

Читайте также: Зеленский: Мы не готовы к переговорам с сепаратистами