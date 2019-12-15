Названо имя вчерашнего погибшего на Донбассе военного: фото

Потери, погибший (фото — пресс-служба 36 ОБрМП)2

Вчера в результате артиллерийского обстрела украинских позиций погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД заявляют, что Михальчук принял на себя основное количество обломков от мины, прикрыв своим телом сослуживца.