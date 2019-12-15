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Названо имя вчерашнего погибшего на Донбассе военного: фото

Названо имя вчерашнего погибшего на Донбассе военного: фото - Фото
Потери, погибший (фото — пресс-служба 36 ОБрМП)2
15.12.2019, 14:35

Во время обстрелов погиб сержант Нацгвардии Сергей Михальчук, который прикрыл своим телом сослуживца

Вчера в результате артиллерийского обстрела украинских позиций погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

В МВД заявляют, что Михальчук принял на себя основное количество обломков от мины, прикрыв своим телом сослуживца.

  • Вчера сообщалось об одном погибшем и двух раненых украинских военных на Донбассе. 
  • Уже 11 декабря РФ нарушила подписанное 9 декабря в Париже коммюнике – боевики трижды в течение суток обстреляли украинские позиции.
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война Донбасс потери сергей михальчук
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