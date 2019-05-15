ОБСЕ сообщила, сколько Градов и танков спрятали боевики

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на 12-13 мая зафиксировали 19 реактивных систем залпового огня Град во временно оккупированном Хрустальном и 23 танка боевиков в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 19 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) боевики разместили неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч, - ред.), что в 56 километрах к юго-западу от Луганска, один РСЗО (БМ-21) на автодороге Т0504 в Брянке (46 км к юго-западу от Луганска).

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БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал также девять ББМ (предположительно БМП-1, стоявшую во дворе жилого дома, - одна ед., типа БМП - восемь ед.) в Новоласпе (50 км к югу от Донецка).

"12 бронетранспортеров (МТ-ЛБ - 11 ед., типа БТР - одна единица), четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БТС-4А - две единицы, ВТ-55 – две единицы), шесть БМП-1 и одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2) находились на территории объектов в Ленинском районе Донецка, БПЛА также обнаружил корпуса 24 БМП/БТР и 23 танков", - уточнили в пресс-службе.

15 апреля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего международного аэропорта Луганск.