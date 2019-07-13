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13.07.2019, 07:45

Обстрел медиков. Ельченко раскритиковал позицию генсека ООН

Обстрел медиков. Ельченко раскритиковал позицию генсека ООН - Фото
Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Постоянный представитель Украины при ООН упрекнул Антониу Гутерреша за игнорирование обстрелов медиков в Донбассе

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко раскритиковал позицию генсека ООН Антониу Гутерреша за отсутствие необходимой реакции на обстрел украинских медиков боевиками в Донбассе. Об этом сообщил у себя в Twitter.

"Почему бы не сказать хоть слово относительно недавнего нападения и убийства украинских медиков российскими террористамив Донбассе?" – подчеркнул Ельченко, реагируя на сообщение новостной службы ООН, в котором Гутерреш осудил нападения на гражданскую инфраструктуру в Сирии.

Нападение с применением противотанкового ракетного комплекса в районе поселка Водяное в Донецкой области произошло 1 июля около 10:50 во время эвакуации раненого бойца. Боевики ракетой из противотанкового комплекса уничтожили военно-санитарный "Хамви", в результате чего погибли военнослужащие 36-й бригады: старший матрос Сергей Майборода и сержант-медик Ирина Шевченко.

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Теги: обстрел, медики, антониу гутерреш, владимир ельченко
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