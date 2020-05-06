Освобожденного в ходе обмена 16 апреля отправили в СИЗО: ему грозит до 12 лет

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Одного из освобожденных 16 апреля во время обмена людьми между Украиной и подконтрольными России террористами – Александра Садовского – арестовал и отправил в СИЗО Шевченковский райсуд Киева. Об этом сообщают Граты.

Отмечается, что заседание суда состоялось 30 апреля.

Садовского обвиняют в организованном групповом (ч.3 ст.28 УК) мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.190), несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч.1 и 2 ст.361).

В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Уточняется, что в деле, фигурантом которого является Садовский – 29 эпизодов и 26 потерпевших. Сумма причиненного ущерба – более 290 000 грн.

Сообщается, что уголовное производство открыли 14 марта 2018 года, когда Садовский находился в заключении на неподконтрольной территории.

По данным Медийной инициативы за права человека (МИПЛ), Садовский работал охранником пунктов обмена валют. Один из них 22 апреля 2014 года ограбили, при этом погибла женщина-оператор. Расследование начали, когда Донецк был еще под контролем Украины – Садовского подозревали в убийстве, но судили уже после того, как часть Донецкой области перешла под контроль пророссийских боевиков и "приговорили" к пожизненному заключению. Родственники Садовского пытались внести его фамилию в списки на обмен с 2018 года. В тюрьме террористов он находился шесть лет – с конца мая 2014 года, и перед обменом был помилован.

Адвокат Садовского, Владимир Лысенко, сказал, что у него нет информации по делу об убийстве, а нынешние обвинения не относятся к событиям 2014 года. При этом он, сославшись на адвокатскую тайну, не стал комментировать текущее дело.

В марте 2018 года Садовского объявили в розыск, а в день обмена следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание.

После обмена Садовский две недели находился на обсервации, а 30 апреля был задержан.

Следователь и прокурор просили суд арестовать Садовского, защитник – назначить домашний арест.

Суд постановил арестовать Садовского до 16 июня с возможностью выйти под залог в 420 200 грн. Адвокат Лысенко сообщил, что его подзащитный останется в СИЗО, так как у него нет необходимой суммы, чтобы оплатить сумму залога.

16 апреля состоялся очередной обмен между Украиной и подконтрольными России террористами. На подконтрольную Украине территорию боевики передали 20 человек . Взамен Украина отдала 14 человек.

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