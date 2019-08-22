Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Перемирие в Донбассе". Из России перебрасывают снайперов - ГУР

"Перемирие в Донбассе". Из России перебрасывают снайперов - ГУР - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео
22.08.2019, 14:08

По данным украинской разведки, из страны-агрессора России вернулась очередная группа наемников

В Донбассе боевики увеличили количество снайперских пар своих в передовых подразделениях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"С целью нанесения потерь личному составу объединенных сил, противник увеличил количество снайперских пар своих в передовых подразделениях. Подготовка вражеских снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов как на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и в России", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Сайдик назвал последнее перемирие в Донбассе "самым действенным"

По данным ГУР, на прошлой неделе в подразделения российских оккупационных войск вернулась очередная группа военнослужащих, прошедших учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области.

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

Читайте также: Война в Донбассе. США советуют Путину брать пример с Зеленского

Напишите нам
оос гур снайперы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 