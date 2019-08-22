"Перемирие в Донбассе". Из России перебрасывают снайперов - ГУР

В Донбассе боевики увеличили количество снайперских пар своих в передовых подразделениях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"С целью нанесения потерь личному составу объединенных сил, противник увеличил количество снайперских пар своих в передовых подразделениях. Подготовка вражеских снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов как на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и в России", - отмечается в сообщении.
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По данным ГУР, на прошлой неделе в подразделения российских оккупационных войск вернулась очередная группа военнослужащих, прошедших учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области.
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