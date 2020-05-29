Перестрелку в Броварах расследуют как покушение на убийство

Полиция задержала участников перестрелки в Броварах (фото - facebook.com/Антон Геращенко)

Действия участников перестрелки в Броварах дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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В результате перестрелки, произошедшей в Броварах утром, пострадали три человека, двое находятся в больнице с огнестрельными ранениями.

Ранее были открыты три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества, а также незаконное обращение с оружием.