Под Киевом чиновник "прокатил" журналиста на капоте: видео

В Киевской области между чиновником местного сельского совета и журналистом произошел конфликт. Об этом сообщает Нацполиции Киевской области.
По информации правоохранителей, мужчина отказался отвечать на вопросы журналистов, сел за руль своего автомобиля и поехал, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты.
"Одного из них чиновник "провез" на капоте несколько десятков метров", - сообщают в пресс-службе.
Полиция открыла дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.
В сети также опубликовали видео этого инцидента.