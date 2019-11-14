Под Киевом чиновник "прокатил" журналиста на капоте: видео

Фото - пресс-служба НПУ в Киевской области

В Киевской области между чиновником местного сельского совета и журналистом произошел конфликт. Об этом сообщает Нацполиции Киевской области.

По информации правоохранителей, мужчина отказался отвечать на вопросы журналистов, сел за руль своего автомобиля и поехал, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты.

"Одного из них чиновник "провез" на капоте несколько десятков метров", - сообщают в пресс-службе.

Полиция открыла дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

В сети также опубликовали видео этого инцидента.