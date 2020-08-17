Поджог авто Схем. Аваков пообещал объективное и открытое расследование – СМИ

Главред Радио Свобода встретилась с главой МВД в связи с поджогом авто Схем и возможного прослушивания журналиста

Главный редактор Радио Свобода Инна Кузнецова встретилась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции из-за поджога автомобиля водителя программы журналистских расследований Схемы Бориса Мазура и из-за возможного прослушивания журналиста программы Михаила Ткача. Об этом Кузнецова сообщила в Facebook.

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"Говорили о том, что любые формы давления на СМИ недопустимы. Министр пообещал, что расследование обоих дел будет максимально объективным и открытым для общества. Исполнители, а главное, заказчики, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Радио Свобода будет тщательно следить за ходом расследования", - написала Кузнецова.

Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналисты говорят, что за автомобилем и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО".

Сегодня ночью неизвестные съемочной группы программы Схемы. Журналисты говорят, что за автомобилем и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО". Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту поджога машины.

Полиция Киевской области по факту поджога машины. 17 августа президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы и заявил - "всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне".

17 августа президент на ночной поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы и заявил - "всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне". Управление государственной охраны заявило, что не следило за журналистами Схем.

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Наталия Медведева

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