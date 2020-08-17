Поджог авто Схем. Аваков пообещал объективное и открытое расследование – СМИ
Главред Радио Свобода встретилась с главой МВД в связи с поджогом авто Схем и возможного прослушивания журналиста
Главный редактор Радио Свобода Инна Кузнецова встретилась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции из-за поджога автомобиля водителя программы журналистских расследований Схемы Бориса Мазура и из-за возможного прослушивания журналиста программы Михаила Ткача. Об этом Кузнецова сообщила в Facebook.
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"Говорили о том, что любые формы давления на СМИ недопустимы. Министр пообещал, что расследование обоих дел будет максимально объективным и открытым для общества. Исполнители, а главное, заказчики, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Радио Свобода будет тщательно следить за ходом расследования", - написала Кузнецова.
- Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль съемочной группы программы Схемы. Журналисты говорят, что за автомобилем и сотрудниками "вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО".
- Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту поджога машины.
- 17 августа президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной поджог авто журналистов-расследователей программы Схемы и заявил - "всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне".
- Управление государственной охраны заявило, что не следило за журналистами Схем.
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