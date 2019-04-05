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05.04.2019, 01:11

Подрыв авто сотрудника спецслужб: это уже третье покушение - СМИ

Подрыв авто сотрудника спецслужб: это уже третье покушение - СМИ - Фото
Фото - Нацполиция

Диверсантов было двое, второго разыскивают, рассказал журналист

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Неудавшееся 4 апреля покушение на сотрудника украинских спецслужб - уже третье. Об этом сообщил в Facebook военный журналист Роман Бочкала. 

Журналист написал, что группа диверсантов, планировавших первое нападение на разведчика была уничтожена, а вторая не справилась с заданием. 4 апреля - работала третья. 

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Бочкала написал, что правоохранители разыскивают второго подозревамого в подрыве автомобиля.

"По поводу подрыва нашего разведчика. К счастью неудачного. Работали двое. Второго ищут. Прибыли с вражеской стороны. Среднеазиатской внешности. Должны были заложить и уйти обратно", - сообщил журналист.

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4 апреля сообщалось, что взорванный на парковке супермаркета в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epicа принадлежал офицеру Главного управления разведки, который принимал участие в операции объединенных сил в Донбассе. Злоумышленник пытался установить фугас под днище авто, однако детонация самодельного взрывного устройства произошла преждевременно. В результате этого возможный диверсант получил серьезные ранения и умер в больнице.

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Теги: теракт, взрыв, покушение
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