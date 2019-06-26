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26.06.2019, 23:53

Пожар под Киевом локализован, есть угроза загрязнения воздуха

Пожар под Киевом локализован, есть угроза загрязнения воздуха - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Аварийно-спасательные службы и экологи делают замеры воздуха, сообщают в КГГА

По оперативной информации ГСЧС, пожар в складском здании в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района по состоянию на 21:30 локализован. К тушению огня привлечены 74 спасателя и 17 единиц техники ГСЧС.

В Киевской горгосадминистрации предупредили об угрозе загрязнения воздуха.

"Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях есть угроза попадания продуктов горения в Святошинский район Киева. Аварийно-спасательные службы и экологи делают системно замеры воздуха, пока превышений нет", - говорится на сайте КГГА.

Сегодня в 19:30 в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 2,5 тыс кв м. Общая площадь склада – 3,5 тыс кв м. Жертв и пострадавших, по данным спасателей, нет. Угрозы распространения огня на соседние здания также нет.

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Теги: киев, пожар, ГСЧС, загрязнение воздуха
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