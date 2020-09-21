Поклонник украинской певицы блокировал покупку билетов на ее концерты - киберполиция

24-летнему харьковчанину может грозить лишение свободы на срок до шести лет

Поклонник украинской певицы сорвал два ее концерта, а еще три прошло в присутствии лишь 30% зрителей - с помощью бот-сети молодой человек блокировал онлайн-покупку билетов на мероприятия любимой певицы. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

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Киберполиции установила, что 24-летний житель Харькова осуществлял DDoS-атаки на сайты и настроил бот-сеть, которая препятствовала другим пользователям в покупке билетов. При этом фигурант использовал иностранные VPN сервисы.

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В результате таких действий два концерта певицы были отменены. Еще три прошли в присутствии лишь 30% зрителей.

По предварительным данным полиции, сумма ущерба составляет более полумиллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до шести лет.

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Вадим Ребрина

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