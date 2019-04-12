Полиция расследует возможное изнасилование ребенка подростками

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В Харьковской области полиция проверяет информацию о возможном изнасиловании тремя подростками 6-летнего мальчика. Открыто уголовное дело. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе полиции области.

Происшествие случилось во второй половине феврале в поселке Песочин. Однако мама потерпевшего узнала о нем только сейчас случайно, ей рассказали о случившемся в магазине. Женщина сразу обратилась в полицию.

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Факты сообщили, что двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали мальчика в полуразрушенном здании бывшей аптеки. По информации издания, они также сняли издевательства на видео, которое потом предлагали одноклассникам купить у них за 50 грн.

Жертва, по информации Фактов, - из многодетной семьи, при этом он имеет пороки развития.

Также издание пишет, что родители мальчика узнали о случившемся на третий день.

Между тем в полиции корреспонденту LIGA.net заявили, что однозначно утверждать, что было совершено изнасилование, нельзя. "Мама отказывается от проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказали в полиции. Что именно произошло, там также сказать не могут.

Однако уголовное производство открыто по ч.4 ст.152 (Изнасилование) УК.

В полиции говорят, что, кроме троих предполагаемых участников инцидента, опросили еще ряд школьников.

По поводу видео издевательств в полиции сообщили, что его среди вещественных доказательств нет, и вообще "его никто не видел".

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