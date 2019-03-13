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13.03.2019, 23:24

Полиция выяснила, законна ли прослушка СБУ у офиса Зеленского

Полиция выяснила, законна ли прослушка СБУ у офиса Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Аппаратура была установлена законно, с выборами дело не связано, сообщили в полиции

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Полицейские выяснили, что установленная сотрудниками СБУ прослушивающая аппаратура вблизи офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского не имеет отношения к выборам, а оперативно-розыскные мероприятия проводились спецслужбой в соответствии с постановлений Киевского апелляционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Поэтому, отметили в полиции, действия сотрудников Службы безопасности происходят законно на основании определения суда в отношении лица, не имеющего отношения к избирательной кампании.

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4 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского обнаружены элементы аппаратуры для прослушивания. На что СБУ заявила, что действительно "осуществляет оперативно-технические мероприятия" по улице Белорусской в Киеве, но они никак не связаны с кандидатами в президенты.

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Теги: выборы, прослушка, полиция, сбу, Владимир Зеленский
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