Полиция выявила почти 300 нарушений карантина

Полиция работает в усиленном варианте в связи с карантином

Полиция составила 270 административных протоколов за нарушение правил карантина. Больше всего нарушений выявлено в Донецкой области, сообщает пресс-служба МВД.

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Сегодня контроль за выполнением мер карантина осуществляли 15 000 полицейских и 2500 военнослужащих Нацгвардии.

"В результате полицейские выявили нарушения и составили 270 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

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Больше всего нарушений выявлено в Донецкой области. Там полицейские составили 58 админпротоколов. В Киеве - 31 протокол, в Киевской области — 25.

В ночь на 17 марта правительство приняло решение усилить карантинные меры из-за угрозы распространения в Украине коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Приостановлено внутреннее пассажирское сообщение, ограничено до 10 человек количество пассажиров, которые могут одновременно ехать в общественном транспорте.