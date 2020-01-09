Президент Ирана пообещал Зеленскому все данные по аварии Boeing

Хассан Рухани (фото – flickr / arif_shamim) Фото: flickr / arif_shamim)

Президент Ирана Хассан Рухани заверил, что иранские службы предоставят украинским экспертам оперативный доступ ко всем данным по катастрофе Boeing 737 в Тегеране. Об этом Рухани сказал в телефонном разговоре президенту Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба ОП.

Зеленский отметил, что Украина уже начала работу по расследованию причин катастрофы.

Президент выразил надежду на содействие в этом иранской стороны.

"Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным", - говорится в сообщении ОП.