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Президент Ирана пообещал Зеленскому все данные по аварии Boeing

Президент Ирана пообещал Зеленскому все данные по аварии Boeing - Фото
Хассан Рухани (фото – flickr / arif_shamim) Фото: flickr / arif_shamim)
09.01.2020, 18:25

Президенты Украины и Ирана провели телефонный разговор

Президент Ирана Хассан Рухани заверил, что иранские службы предоставят украинским экспертам оперативный доступ ко всем данным по катастрофе Boeing 737 в Тегеране. Об этом Рухани сказал в телефонном разговоре президенту Владимиру Зеленскому, передает пресс-служба ОП.

Зеленский отметил, что Украина уже начала работу по расследованию причин катастрофы.

Президент выразил надежду на содействие в этом иранской стороны.

"Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным", - говорится в сообщении ОП.

  • СНБО рассматривает семь версий катастрофы украинского Boeing 737 в Тегеране 8 января, одна из которых - столкновение с беспилотником либо другим летательным объектом.
  • Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты.

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Хассан Рухани Владимир Зеленский boeing
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