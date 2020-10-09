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При ликвидации пожара в Луганской области подорвалась пожарная машина: фото

09.10.2020, 13:52
При ликвидации пожара в Луганской области подорвалась пожарная машина: фото - Фото
В Луганской области 9 октября подорвалась машина спасателей (фото - facebook Cтанично-Луганской РГА)

В результате подрыва на взрывном устройстве три человека получили травмы

Сегодня при тушении пожара в районе села Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве подорвалась машина спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля, лесник и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавших доставили в Станично-Луганскую районную больницу, пожарный автомобиль Амур ремонту не подлежит.

В Луганской области подорвалась машина спасателей
Арина Толина
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