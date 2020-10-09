При ликвидации пожара в Луганской области подорвалась пожарная машина: фото
09.10.2020, 13:52
В Луганской области 9 октября подорвалась машина спасателей (фото - facebook Cтанично-Луганской РГА)
В результате подрыва на взрывном устройстве три человека получили травмы
Сегодня при тушении пожара в районе села Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве подорвалась машина спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
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В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля, лесник и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пострадавших доставили в Станично-Луганскую районную больницу, пожарный автомобиль Амур ремонту не подлежит.
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