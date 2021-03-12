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Принято решение о закрытии курорта "Буковель" — глава Ивано-Франковской ОГА

12.03.2021, 22:36
Принято решение о закрытии курорта
Буковель (Фото: bukovel.com)

Ивано-Франковская региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о прекращении деятельности курорта "Буковель" в связи с распространением COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

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Он отметил, что решение удалось принять "благодаря позиции президента Владимира Зеленского".

Бойчук сообщил, что на территории "Буковеля" прошли проверки, по результатам которых составлен 51 административный протокол о нарушениях карантина. В частности, 26 протоколов получили операторы подъемников, уточнил он.

"Сегодняшнее решение региональной комиссии ТЭБ и ЧС было вынужденным, ведь мы столкнулись с нигилизмом, с полным игнорированием карантина на территории Поляницкой территориальной громады", – написал глава ОГА.

Теперь, по его словам, на въездах в село Поляница, где находится курорт, будут расположены контрольно-пропускные пункты.

"С 00:00 13 марта туристам будут рекомендовать не въезжать на территорию населенного пункта. В село будут пропускать местных жителей и лиц, которые там работают", – написал Бойчук.

Вадим Ребрина
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Буковель карантин   COVID-19
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