Коронавирус. В Украине более 4000 заболевших, больше всего – в Ивано-Франковской области
Вчера, 22 февраля, в Украине выявили 4182 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3206), выздоровел 4351 пациент (сутками ранее – 1353). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 252 ребенка и 219 медиков. Госпитализированы 1236 пациентов (сутками ранее – 1443).
Скончались 153 заболевших (сутками ранее – 53).
Официально за 22 февраля сделаны 49 600 тестов на коронавирус (20 183 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 23 660, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 14 782, экспресс-тестов на антиген – 11 158.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 311 844 заболевших COVID-19. 1 151 777 из них выздоровели, 25 309 – умерли. Проведено более 6,7 млн тестов.
Данные по областям:
Ивано-Франковская – 716 новых заболевших;
Черновицкая – 468;
Киев – 454;
Винницкая – 243;
Закарпатская – 224;
Львовская – 197;
Киевская – 196;
Харьковская – 188;
Запорожская – 159;
Одесская – 159;
Черкасская – 140;
Волынская – 128;
Днепропетровская – 126;
Хмельницкая – 118;
Полтавская – 113;
Ровенская – 107;
Тернопольская – 107;
Николаевская – 92;
Житомирская – 67;
Донецкая – 58;
Луганская – 47;
Сумская – 42;
Кировоградская – 19;
Херсонская – 8;
Черниговская – 6.
- 20 февраля Степанов объявил, что Украина получит 500 000 доз "индийской" вакцины от COVID-19 CoviShield.
- 21 февраля главный санврач Ляшко заявил, что бесплатно вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.
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