Коронавирус. В Украине более 4000 заболевших, больше всего – в Ивано-Франковской области

Вчера, 22 февраля, в Украине выявили 4182 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3206), выздоровел 4351 пациент (сутками ранее – 1353). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 252 ребенка и 219 медиков. Госпитализированы 1236 пациентов (сутками ранее – 1443).

Скончались 153 заболевших (сутками ранее – 53).

Официально за 22 февраля сделаны 49 600 тестов на коронавирус (20 183 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 23 660, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 14 782, экспресс-тестов на антиген – 11 158.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 311 844 заболевших COVID-19. 1 151 777 из них выздоровели, 25 309 – умерли. Проведено более 6,7 млн тестов.

Данные по областям:

Ивано-Франковская – 716 новых заболевших;

Черновицкая – 468;

Киев – 454;

Винницкая – 243;

Закарпатская – 224;

Львовская – 197;

Киевская – 196;

Харьковская – 188;

Запорожская – 159;

Одесская – 159;

Черкасская – 140;

Волынская – 128;

Днепропетровская – 126;

Хмельницкая – 118;

Полтавская – 113;

Ровенская – 107;

Тернопольская – 107;

Николаевская – 92;

Житомирская – 67;

Донецкая – 58;

Луганская – 47;

Сумская – 42;

Кировоградская – 19;

Херсонская – 8;

Черниговская – 6.

20 февраля Степанов объявил, что Украина получит 500 000 доз "индийской" вакцины от COVID-19 CoviShield.

21 февраля главный санврач Ляшко заявил, что бесплатно вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.

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Денис Юдин

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