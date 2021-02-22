В Ивано-Франковской области развернули и подготовили к работе мобильный госпиталь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Госпиталь расположили на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Как отмечается, госпиталь состоит из 30 палаток, из которых 24 – госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

По информации ГСЧС, в госпитале функционируют приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Он также оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может функционировать как самостоятельное медучреждение.

Ивано-Франковская область является лидером среди регионов Украины по суточной заболеваемости COVID-19.

Из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области с 22 февраля ввели ограничения красной зоны.

21 февраля в области выявили 515 новых заболевших коронавирусом.

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Наталия Медведева

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