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Мобильный госпиталь для COVID-больных готов к работе. ГСЧС показала, как он устроен: видео видео

22.02.2021, 16:57
Мобильный госпиталь в Ивано-Франковской области (Фото: ГСЧС)
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В Ивано-Франковской области развернули и подготовили к работе мобильный госпиталь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для оказания медицинской помощи больным COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Госпиталь расположили на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Как отмечается, госпиталь состоит из 30 палаток, из которых 24 – госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

По информации ГСЧС, в госпитале функционируют приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Он также оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может функционировать как самостоятельное медучреждение.

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Наталия Медведева
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коронавирус мобильный госпиталь ГСЧС Ивано-Франковская область
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