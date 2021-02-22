Коронавирус. Заболеваемость в минувший выходной опустилась до уровня сентября 2020 года

За прошедшие сутки, 21 февраля, в Украине выявили 3206 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 4489), сделано 20 183 тестов на COVID-19 (27 188). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Аналогичные показатели последний раз были зафиксированы в стране в сентябре 2020 года – в тот месяц официальная суточная заболеваемость не превышала 4000 новых случаев заражения в день.

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Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

За сутки умерли 53 больных COVID-19 (днем ранее – 58), выздоровели – 1353 пациента (1557), были госпитализированы – 1443 (2445).

Основным методом ПЦР сделано 13 513 тестов (19 616), методом ИФА – 2465 (4697), экспресс-тестом на антиген – 4205 (2875).

Статистика по областям:

Киев – 169 (за прошедшие сутки – 200)

Винницкая область – 328 (482)

Волынская – 75 (96)

Днепропетровская – 126 (223)

Донецкая – 12 (92)

Житомирская – 285 (365)

Закарпатская – 233 (281)

Запорожская – 50 (34)

Ивано-Франковская – 515 (618)

Киевская – 166 (243)

Кировоградская – 5 (15)

Луганская – 12 (20)

Львовская – 279 (243)

Николаевская – 123 (147)

Одесская – 124 (133)

Полтавская – 75 (49)

Ровенская – 36 (91)

Сумская – 60 (134)

Тернопольская – 129 (162)

Харьковская – 50 (197)

Херсонская – 24 (42)

Хмельницкая – 6 (171)

Черкасская – 38 (54)

Черновицкая – 259 (320)

Черниговская – 27 (77)

Нет данных с временно оккупированных территорий Донецка, Луганска и АР Крым.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 заболевших коронавирусом: человек умерли, 1 – выздоровели.

20 февраля Степанов объявил, что Украина получит 500 000 доз "индийской" вакцины от COVID-19 CoviShield.

21 февраля главный санврач Ляшко заявил, что бесплатно вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.

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Дарья Мостовая

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