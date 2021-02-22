UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. Заболеваемость в минувший выходной опустилась до уровня сентября 2020 года

22.02.2021, 08:25
Коронавирус. Заболеваемость в минувший выходной опустилась до уровня сентября 2020 года - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки, 21 февраля, в Украине выявили 3206 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 4489), сделано 20 183 тестов на COVID-19 (27 188). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Аналогичные показатели последний раз были зафиксированы в стране в сентябре 2020 года – в тот месяц официальная суточная заболеваемость не превышала 4000 новых случаев заражения в день.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

За сутки умерли 53 больных COVID-19 (днем ранее – 58), выздоровели – 1353 пациента (1557), были госпитализированы – 1443 (2445).

Основным методом ПЦР сделано 13 513 тестов (19 616), методом ИФА – 2465 (4697), экспресс-тестом на антиген – 4205 (2875).

Статистика по областям:

Киев – 169 (за прошедшие сутки – 200)

Винницкая область – 328 (482)

Волынская – 75 (96)

Днепропетровская – 126 (223)

Донецкая – 12 (92)

Житомирская – 285 (365)

Закарпатская – 233 (281)

Запорожская – 50 (34)

Ивано-Франковская – 515 (618)

Киевская – 166 (243)

Кировоградская – 5 (15)

Луганская – 12 (20)

Львовская – 279 (243)

Николаевская – 123 (147)

Одесская – 124 (133)

Полтавская – 75 (49)

Ровенская – 36 (91)

Сумская – 60 (134)

Тернопольская – 129 (162)

Харьковская – 50 (197)

Херсонская – 24 (42)

Хмельницкая – 6 (171)

Черкасская – 38 (54)

Черновицкая – 259 (320)

Черниговская – 27 (77)

Нет данных с временно оккупированных территорий Донецка, Луганска и АР Крым.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 заболевших коронавирусом: человек умерли, 1 – выздоровели.

Читайте также: Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран красной зоны: таблица

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 