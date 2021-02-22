Коронавирус. Заболеваемость в минувший выходной опустилась до уровня сентября 2020 года
За прошедшие сутки, 21 февраля, в Украине выявили 3206 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 4489), сделано 20 183 тестов на COVID-19 (27 188). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Аналогичные показатели последний раз были зафиксированы в стране в сентябре 2020 года – в тот месяц официальная суточная заболеваемость не превышала 4000 новых случаев заражения в день.
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Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
За сутки умерли 53 больных COVID-19 (днем ранее – 58), выздоровели – 1353 пациента (1557), были госпитализированы – 1443 (2445).
Основным методом ПЦР сделано 13 513 тестов (19 616), методом ИФА – 2465 (4697), экспресс-тестом на антиген – 4205 (2875).
Статистика по областям:
Киев – 169 (за прошедшие сутки – 200)
Винницкая область – 328 (482)
Волынская – 75 (96)
Днепропетровская – 126 (223)
Донецкая – 12 (92)
Житомирская – 285 (365)
Закарпатская – 233 (281)
Запорожская – 50 (34)
Ивано-Франковская – 515 (618)
Киевская – 166 (243)
Кировоградская – 5 (15)
Луганская – 12 (20)
Львовская – 279 (243)
Николаевская – 123 (147)
Одесская – 124 (133)
Полтавская – 75 (49)
Ровенская – 36 (91)
Сумская – 60 (134)
Тернопольская – 129 (162)
Харьковская – 50 (197)
Херсонская – 24 (42)
Хмельницкая – 6 (171)
Черкасская – 38 (54)
Черновицкая – 259 (320)
Черниговская – 27 (77)
Нет данных с временно оккупированных территорий Донецка, Луганска и АР Крым.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 заболевших коронавирусом: человек умерли, 1 – выздоровели.
- 20 февраля Степанов объявил, что Украина получит 500 000 доз "индийской" вакцины от COVID-19 CoviShield.
- 21 февраля главный санврач Ляшко заявил, что бесплатно вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.
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