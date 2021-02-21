Бесплатно вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие – Ляшко

Получить бесплатную прививку от COVID-19 смогут все украинцы, которые этого захотят. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

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"Государство предусмотрело необходимое количество средств для обеспечения всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться – вакцинируется", – сказал Ляшко.

Главный санврач отметил, что правительство разработало "дорожную карту" вакцинации, поскольку сейчас доступ к вакцинам на мировом рынке ограничен и невозможно привить всех одновременно.

По его словам, детям профилактику коронавируса делать не будут, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.

По прогнозу Ляшко, продавать вакцины от коронавируса в Украине начнут не ранее второго полугодия 2021 года.

Ранее сегодня сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов показал видео отгрузки для Украины 500 000 доз вакцины CoviShield производства местного Serum Institute India.

Наталия Медведева

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