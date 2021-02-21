Бесплатно вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие – Ляшко
Получить бесплатную прививку от COVID-19 смогут все украинцы, которые этого захотят. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко, передает Укринформ.
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"Государство предусмотрело необходимое количество средств для обеспечения всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться – вакцинируется", – сказал Ляшко.
Главный санврач отметил, что правительство разработало "дорожную карту" вакцинации, поскольку сейчас доступ к вакцинам на мировом рынке ограничен и невозможно привить всех одновременно.
По его словам, детям профилактику коронавируса делать не будут, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.
По прогнозу Ляшко, продавать вакцины от коронавируса в Украине начнут не ранее второго полугодия 2021 года.
- Ранее сегодня сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов показал видео отгрузки для Украины 500 000 доз вакцины CoviShield производства местного Serum Institute India.
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