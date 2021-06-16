Ввезли как керамику, вывезли как дерево. Закрыт канал контрабанды сигарет из Беларуси
В Украину незаконно ввезли более 1 млн пачек сигарет на $600 000. Табачные изделия отправили из Беларуси под видом керамической плитки, передает пресс-служба Государственного бюро расследований.
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Следователи львовского ГБР заявили о разоблачении схемы ввоза в Украину сигарет под видом керамической плитки. Во время обыска на складе они изъяли более 2000 ящиков с табачными изделиями на сумму $600 000.
В ГБР заявляют, что подакцизный товар привезли из Беларуси без уплаты таможенных сборов.
Против работников Волынской таможни открыто дело по статьям о вымогательстве, взяточничестве, подделке документов и незаконном сбыте подакцизных товаров. Также устанавливается круг причастных к схеме чиновников.
О разоблачении канала контрабанды табака в Волынской и Львовской областях сообщает также Государственная пограничная служба Украины. Оперативники провели обыски на цехах по обработке лесоматериалов и обнаружили там древесину, "нашпигованную" сигаретами.
По данным ГПСУ, подакцизный товар под видом древесины незаконно вывозили в одну из стран Евросоюза по поддельным документам.
Правоохранители изъяли более 300 000 пачек сигарет, более 300 кубометров древесины и 11 деревообрабатывающих станков.
В комментарии LIGA.NET источник в Госпогранслужбе уточнил, что речь идет о тех самых сигаретах из Беларуси. При этом товар завозился в Украину через Польшу, а потом его отправляли с древесиной за границу.
- 22 апреля 2021-го Владимир Зеленский ввел в действие новое решение СНБО о применении санкций против 95 компаний и 13 физлиц, которых совет считает причастными к контрабанде.
- 28 апреля сообщалось, что Государственная таможенная служба отстранила от исполнения служебных обязанностей 39 работников.
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