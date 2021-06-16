UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ввезли как керамику, вывезли как дерево. Закрыт канал контрабанды сигарет из Беларуси

16.06.2021, 12:04
Ввезли как керамику, вывезли как дерево. Закрыт канал контрабанды сигарет из Беларуси - Фото
Сигареты на 600 000 долларов (Фото - ГБР)

В Украину незаконно ввезли более 1 млн пачек сигарет на $600 000. Табачные изделия отправили из Беларуси под видом керамической плитки, передает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следователи львовского ГБР заявили о разоблачении схемы ввоза в Украину сигарет под видом керамической плитки. Во время обыска на складе они изъяли более 2000 ящиков с табачными изделиями на сумму $600 000.

В ГБР заявляют, что подакцизный товар привезли из Беларуси без уплаты таможенных сборов.

Против работников Волынской таможни открыто дело по статьям о вымогательстве, взяточничестве, подделке документов и незаконном сбыте подакцизных товаров. Также устанавливается круг причастных к схеме чиновников.

О разоблачении канала контрабанды табака в Волынской и Львовской областях сообщает также Государственная пограничная служба Украины. Оперативники провели обыски на цехах по обработке лесоматериалов и обнаружили там древесину, "нашпигованную" сигаретами.

По данным ГПСУ, подакцизный товар под видом древесины незаконно вывозили в одну из стран Евросоюза по поддельным документам.

Правоохранители изъяли более 300 000 пачек сигарет, более 300 кубометров древесины и 11 деревообрабатывающих станков.

В комментарии LIGA.NET источник в Госпогранслужбе уточнил, что речь идет о тех самых сигаретах из Беларуси. При этом товар завозился в Украину через Польшу, а потом его отправляли с древесиной за границу.

Смотрите также: Рекорд. В Румынии задержали украинца, который провозил почти 3000 револьверов – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Шегини Львов таможня гпсу сигареты контрабанда табак гбр древесина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 