Прожег дыру в асфальте: в Польше сгорел автобус Киев-Прага - фото

На юге Польши недалеко от города Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага. Ехавшие в нем 70 граждан Украины эвакуированы. Об этом сообщает Polsat News.
Отмечается, что пожар в автобусе украинского перевозчика произошел в ночь на 26 мая.
По информации сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, все пассажиры были эвакуированы, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Причиной возгорания стали неполадки в двигателе.
"Автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте", - сообщил представитель дорожной комиссии.
Эвакуированные украинцы были доставлены на ближайшую станцию обслуживания пассажиров, где им заказали другой транспорт.
17 мая в Кривом Роге, возле остановке "Юбилейная" маршрутное такси №261в результате столкновения с легковым автомобилем выехало на тротуар.