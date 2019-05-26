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26.05.2019, 21:36

Прожег дыру в асфальте: в Польше сгорел автобус Киев-Прага - фото

Прожег дыру в асфальте: в Польше сгорел автобус Киев-Прага - фото - Фото
Фото: OSP Balice

Ехавшие в нем 70 украинцев не пострадали

На юге Польши недалеко от города Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага. Ехавшие в нем 70 граждан Украины эвакуированы. Об этом сообщает Polsat News.

Отмечается, что пожар в автобусе украинского перевозчика произошел в ночь на 26 мая.

По информации сотрудника таможни Краковской дорожной комиссии, все пассажиры были эвакуированы, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Причиной возгорания стали неполадки в двигателе.

"Автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте", - сообщил представитель дорожной комиссии.

Эвакуированные украинцы были доставлены на ближайшую станцию обслуживания пассажиров, где им заказали другой транспорт.

17 мая в Кривом Роге, возле остановке "Юбилейная" маршрутное такси №261в результате столкновения с легковым автомобилем выехало на тротуар.

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Теги: дтп, польша
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