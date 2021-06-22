Работники Киевского СИЗО организовали схему сбыта наркотиков – прокуратура
22.06.2021, 16:35
Скриншот из видео Нацполиции
Правоохранители разоблачили схему поставки и сбыта наркотиков в Киевском следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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По данным прокуратуры, в организации схемы подозревают четверых работников Киевского СИЗО.
Следствие установило, что на территорию изолятора поставляли метадон и каннабис.
Как сообщается, в ходе следствия правоохранители провели несколько оперативных закупок наркотиков.
По данным прокуратуры, фигурантов дела задержали "на горячем".
- 3 июня СБУ разоблачила полицейскую из Одесской области, которая, по данным следствия, воровала наркотики из вещественных доказательств для продажи.
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