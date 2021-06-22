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Работники Киевского СИЗО организовали схему сбыта наркотиков – прокуратура

22.06.2021, 16:35
Работники Киевского СИЗО организовали схему сбыта наркотиков – прокуратура - Фото
Скриншот из видео Нацполиции

Правоохранители разоблачили схему поставки и сбыта наркотиков в Киевском следственном изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По данным прокуратуры, в организации схемы подозревают четверых работников Киевского СИЗО.

Следствие установило, что на территорию изолятора поставляли метадон и каннабис.

Как сообщается, в ходе следствия правоохранители провели несколько оперативных закупок наркотиков.

По данным прокуратуры, фигурантов дела задержали "на горячем".

  • 3 июня СБУ разоблачила полицейскую из Одесской области, которая, по данным следствия, воровала наркотики из вещественных доказательств для продажи. 

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Наталия Медведева
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