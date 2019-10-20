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Разведение сил. Боевики обстреляли Золотое из гранатометов

Разведение сил. Боевики обстреляли Золотое из гранатометов - Фото
Дорога в Золотое, Донбасс, ООС, АТО, война (фото - Евгений Малолетка, ОБСЕ)
20.10.2019, 14:49

В Минобороны отметили, что нет потерь среди украинских военных

Сегодня утром боевики из автоматических гранатометов обстреляли опорные пункты подразделений объединенных сил в районе Золотого-4, где запланировано разведение войск в случае семи дней тишины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Обстрел был зафиксирован с 07:20 до 07:45 со стороны временно оккупированного Первомайска.

Потерь среди украинских военных нет.

"Украинские подразделения надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - подчеркнули в пресс-службе.

  • Разведение войск в Золотом и Петровском президент Владимир Зеленский анонсировал 1 октября. Для его проведения на участке фронта в течение семи суток должна сохраняться тишина.
  • В Золотом из-за вражеских провокаций уже переносили разведение войск, начало которого планировалось на 7 октября.
  • 8 октября сообщалось, что процесс разведения войск в Золотом и Петровском будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - разведение личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.

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