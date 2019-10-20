Разведение сил. Боевики обстреляли Золотое из гранатометов

Сегодня утром боевики из автоматических гранатометов обстреляли опорные пункты подразделений объединенных сил в районе Золотого-4, где запланировано разведение войск в случае семи дней тишины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Обстрел был зафиксирован с 07:20 до 07:45 со стороны временно оккупированного Первомайска.
Потерь среди украинских военных нет.
"Украинские подразделения надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - подчеркнули в пресс-службе.
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