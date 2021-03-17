Разведка идентифицировала российских военных преступников: фото

Украинские разведчики идентифицировали еще несколько российских военных преступников. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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По информации военной разведки, в боевых действиях на территории Украины участвовали военнослужащие реактивного дивизиона 18 отдельной мотострелковой бригады. Указанная бригада дислоцирована в городе Ханкала (военная часть 27777) и в 2017 году была переформирована в 71 мсп 42-й дивизии Южного военного округа ВС России.

Как отмечается, разведка подтвердила личность военного преступника Артура Басырова, родившегося 5 декабря 1991 года в Нижнекамске, который с 2012-го служит по контракту в разведывательной роте 18 омсбр ВС РФ. С января 2014-го Басыров – военнослужащий взвода управления реактивного дивизиона этой же бригады. За военные преступления против народа Украины он награжден ведомственной медалью МО РФ "За возвращение Крыма".

Военная разведка установила ​​причастность к совершению военных преступлений и преступлений против человечности кадрового военнослужащего ВС РФ Александра Тимаева, который родился 10 сентября 1989-го в селе Калтасы, Башкортостан. В 2011-ом он закончил екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, в 2012-ом – годовой курс при Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. В 2014-ом – командир 2-го огневого взвода 2-ой реактивной батареи реактивного дивизиона в/ч 27777. За военные преступления против народа Украины награжден ведомственной медалью МО РФ "За возвращение Крыма" и медалью Суворова.

Также сообщается, что в правоохранительные органы Украины уже направлена ​​информация о кадровых военнослужащих в/ч 27777 ВС РФ Руслане Хафизове, Руслане Сатдинове, Максиме Дубинине и Антоне Гарееве.

17 февраля ГУР опубликовало список кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые причастны к ведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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Наталия Медведева

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