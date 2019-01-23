Разведсамолет ВВС США патрулирует побережье Крыма

Boeing RC-135 (фото - airforce)

ВВС США направили свой разведывательный самолет Boeing RC-135V патрулировать побережье Крыма. Об этом сообщает Милитарный портал.

Сообщается, что патрулирование началось около 9 утра по киевскому времени.

Реклама

Сам же самолет вылетел из базы авиабазы Суда Бей в Греции.

Boeing RC-135 - семейство больших разведывательных самолетов, которые используются ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи информации с помощью специального радиотехнического оборудования, установленного на его борту.

Читайте также: Эсминец ВМС США Donald Cook прибыл в порт Грузии