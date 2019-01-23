Разведсамолет ВВС США патрулирует побережье Крыма

ВВС США направили свой разведывательный самолет Boeing RC-135V патрулировать побережье Крыма. Об этом сообщает Милитарный портал.
Сообщается, что патрулирование началось около 9 утра по киевскому времени.
Сам же самолет вылетел из базы авиабазы Суда Бей в Греции.
Boeing RC-135 - семейство больших разведывательных самолетов, которые используются ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи информации с помощью специального радиотехнического оборудования, установленного на его борту.
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