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23.01.2019, 18:10

Разведсамолет ВВС США патрулирует побережье Крыма

Разведсамолет ВВС США патрулирует побережье Крыма - Фото
Boeing RC-135 (фото - airforce)

Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V вылетел из Греции на патрулирование крымского побережья

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ВВС США направили свой разведывательный самолет Boeing RC-135V патрулировать побережье Крыма. Об этом сообщает Милитарный портал.

Сообщается, что патрулирование началось около 9 утра по киевскому времени.

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Сам же самолет вылетел из базы авиабазы Суда Бей в Греции.

Boeing RC-135 - семейство больших разведывательных самолетов, которые используются ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи информации с помощью специального радиотехнического оборудования, установленного на его борту. 

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Теги: Boeing RC-135V, ВВС США
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