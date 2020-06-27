Рейды по проверке карантина: полиция оформила 355 протоколов за два дня

Проверка карантина (Фото - пресс-служба Нацполиции)

За двое суток полицейские оформили 355 административных протоколов за нарушение карантина в развлекательных и торговых заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители проверили почти 6200 предприятий торговли, кафе, ресторанов и развлекательных заведений.

В результате по статье о нарушении карантина составлено 28 протоколов на директоров развлекательных заведений, 100 - на руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров заведений торговли.

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Киеве.

С начала карантина за его нарушение оформлено 14 569 административных протоколов и открыто 176 уголовных производств.

10 июня президент Зеленский сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф за нарушение карантина: во время рабочей поездки в Хмельницкий он выпил кофе внутри заведения, когда этого еще нельзя было делать.

сообщил 19 июня суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением , можно ли привлекать к административной ответственности Зеленского, если президент обладает неприкосновенностью.

22 июня Зеленский заявил , что добровольно оплатит заведению сумму штрафа, а если суд решит оштрафовать его самого, то выполнит решение суда.

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