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Рейды по проверке карантина: полиция оформила 355 протоколов за два дня

Рейды по проверке карантина: полиция оформила 355 протоколов за два дня - Фото
Проверка карантина (Фото - пресс-служба Нацполиции)
27.06.2020, 17:16

Больше всего нарушений карантина выявлено в Киеве, Винницкой, Львовской, Одесской и Тернопольской областях

За двое суток полицейские оформили 355 административных протоколов за нарушение карантина в развлекательных и торговых заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители проверили почти 6200 предприятий торговли, кафе, ресторанов и развлекательных заведений.

В результате по статье о нарушении карантина составлено 28 протоколов на директоров развлекательных заведений, 100 - на руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров заведений торговли.

Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Киеве.

С начала карантина за его нарушение оформлено 14 569 административных протоколов и открыто 176 уголовных производств.

  • 10 июня президент Зеленский сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф за нарушение карантина: во время рабочей поездки в Хмельницкий он выпил кофе внутри заведения, когда этого еще нельзя было делать.
  • 19 июня суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности Зеленского, если президент обладает неприкосновенностью.
  • 22 июня Зеленский заявил, что добровольно оплатит заведению сумму штрафа, а если суд решит оштрафовать его самого, то выполнит решение суда.

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Денис Юдин
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