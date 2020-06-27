Рейды по проверке карантина: полиция оформила 355 протоколов за два дня

За двое суток полицейские оформили 355 административных протоколов за нарушение карантина в развлекательных и торговых заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Правоохранители проверили почти 6200 предприятий торговли, кафе, ресторанов и развлекательных заведений.
В результате по статье о нарушении карантина составлено 28 протоколов на директоров развлекательных заведений, 100 - на руководителей предприятий общественного питания и 227 - на директоров заведений торговли.
Больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской и Тернопольской областях, а также в Киеве.
С начала карантина за его нарушение оформлено 14 569 административных протоколов и открыто 176 уголовных производств.
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